Москва, , 21:50 — REGNUM Патрули Росгвардии не будут переходить на усиленный режим на предстоящей нерабочей неделе. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по г. Москве

«В эти дни росгвардейцы продолжат выполнять задачи по охране общественного порядка и общественной безопасности в штатном режиме. Личный состав, заступающий на службу, обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты», — говорится в заявлении.

Отмечается, что сотрудники московского соединения Центрального округа будут выполнять задачи по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности на станциях метрополитена и вокзалах Москвы, а также продолжат профилактическую разъяснительную работу с пожилыми людьми.