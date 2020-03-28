Гётеборг, Швеция, , 07:57 — REGNUM В Швеции, во втором в стране по размеру городе, Гётеборге, проходит экспресс-инструктаж медперсонала, который будет работать в новом полевом госпитале, построенном шведскими армейскими формированиями для пациентов с СOVID-19. Об этом 27 марта сообщило шведское издание Sveriges Radio.

Новый медперсонал обучается на специализированных куклах-пациентах. Так, группа медиков, с которым удалось пообщаться журналистам Sveriges Radio, тренировались на кукле по имени Карин, изображающей находящего под действием наркоза пациента со вставленной в горло трубкой для продувания легких. Таким образом медработников готовят к работе с пациентами, которые будут размещены в новом полевом госпитале в режиме интенсивной терапии.

Всего для обеспечения работы нового полевого госпиталя в Гётеборге требуется 100 врачей и медсестёр. Именно столько медицинских сотрудников сможет должным образом обслуживать 20 мест, предназначенных для больных COVID-19, нуждающихся в интенсивной терапии. В данный момент проходит оперативный инструктаж новых сотрудников. По словам начальника центра обучения, Петера Дама, некоторым из медицинских работников нужно всего пару дней провести в учебном центре и поупражняться на симуляторах, чтобы освежить свои знания об уходе за больными в отделениях интенсивной терапии.

«Я думаю, тут многое зависит скорее от их ментального, психологического состояния. Прежде, чем притупить к работе в госпитале с пациентами, зараженными COVID-19, медперсоналу важно получить необходимый инструктаж, который вселит в них чувство спокойствия и уверенности, а также снабдит знаниями, которые помогут обеспечить стабильность работы медиков, которая ожидает их в ближайшие недели и месяцы», — заявил Петер Дам.