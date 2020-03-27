Хельсинки, , 21:35 — REGNUM Военные и полиция Финляндии начали блокировку дорог в Хельсинки в рамках чрезвычайных мер по борьбе с пандемией коронавируса, 27 марта сообщает агентство Reuters.

Правительство страны ранее приняло решение о трехнедельной блокаде столицы и районов вокруг неё для предотвращения распространения инфекции.

В Финляндии на данный момент подтвержден 1041 случай заражения коронавирусом, семеро человек погибли от болезни.

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