Астрахань, 27 марта 2020, 21:29 — REGNUM В Астраханской области с 29 марта до 5 апреля будут закрыты кафе и рестораны, непродовольственные магазины, торговые центры и салоны красоты. Как сообщает ИА REGNUM, об этом объявил губернатор Игорь Бабушкин.
Также в Астраханской области до 1 июня объекты туристической сферы не будут принимать посетителей. В частности, жители других регионов не смогут забронировать и заселиться на турбазы и в дома отдыха рыбаков. Исключение составят гостиницы в Астрахани.
Читайте ранее в этом сюжете: Астраханские власти опровергли слухи о блокпостах у посёлка Тальниковый