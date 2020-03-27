Астрахань, , 21:29 — REGNUM В Астраханской области с 29 марта до 5 апреля будут закрыты кафе и рестораны, непродовольственные магазины, торговые центры и салоны красоты. Как сообщает ИА REGNUM, об этом объявил губернатор Игорь Бабушкин.

Также в Астраханской области до 1 июня объекты туристической сферы не будут принимать посетителей. В частности, жители других регионов не смогут забронировать и заселиться на турбазы и в дома отдыха рыбаков. Исключение составят гостиницы в Астрахани.

«Понимаю, как это расстроит всех, кто привык проводить это время в рыболовной столице России. Серьёзным испытаниям подвергается и наш малый бизнес. Однако ситуация с распространением коронавируса обязывает нас пойти на эти непопулярные меры. Надеюсь, все осознают приоритет жизни и здоровья астраханцев.

Ещё раз обращаюсь к землякам: прошу вас на протяжении длинных выходных оставаться дома с семьёй. Только ответственное поведение поможет быстрее и с наименьшими потерями пройти этот сложный период. Я сожалею, но это необходимо ради здоровья и жизни!», — говорится в обращении губернатора.

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