Москва, , 21:28 — REGNUM Люди не готовы к самому понятию «дистанционный формат», считает нейропсихолог Ирина Хвингия. Об этом она сегодня, 27 марта, заявила ИА REGNUM, комментируя массовое введение карантина и переход на удаленную работу и учёбу в РФ. «Это хорошо видно по школьникам, некоторым работающим людям, которым тяжело организовать режим. Здесь важно понимать, что будет и так называемая обратная адаптация, когда карантин закончится. Поэтому рабочее время должно быть рабочим, то есть должен быть установлен режим, должно быть рабочее время у человека», — отметила эксперт.

По её словам, то, что человек работает из дома, не значит, что можно встать в 10 утра и, лёжа в кровати с ноутбуком на животе, изучать какие-то рабочие материалы. «Рабочее время и рабочее место должны быть! Так же как и время перерывов на обед, кофе и так далее», — подчеркнула Хвингия.

«Второе, с чем мы можем столкнуться, это то, что обычно члены семьи видятся только вечером за ужином. Ведь все работают, дети в школе или в саду. А здесь людям длительное время придётся находиться вместе в закрытом пространстве. Большинство семей не знают, как взаимодействовать так долго. Мой совет — откладываем телефоны, минимизируем общение в социальных сетях, присматриваемся друг к другу, изучаем интересы собственных семей. Многие к своему удивлению очень многое узнают о членах своей семьи, об их интересах, увлечениях и слабостях», — пояснила эксперт.

Она также призвала не забывать об адекватных физических и сенсомоторных нагрузках, потому что часто, находясь длительное время дома, у людей очень сильно снижается активность, тем более сейчас, в условиях карантина, когда возможностей выходить из дома мало. «Ведь что у нас закупается? Закупаются продукты нескоропортящиеся: крупы, хлеб, сладости. Как следствие — быстрый набор веса и снижение работоспособности в целом, потому что физической нагрузки нет, а мозг нужно тренировать. В такой изоляции нет ничего катастрофического, подобные длительные выходные не нанесут никакого вреда, если правильно выстроить свой день, правильно выстроить взаимодействие с окружающими», — резюмировала нейропсихолог.

Напомним, что в России с 30 марта по 5 апреля рамках мер по нераспространению коронавируса объявлена нерабочая неделя.