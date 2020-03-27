Вашингтон, , 21:52 — REGNUM До 94,2 тыс. возросло количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США. Об этом 27 марта следует из данных университета Джонса Хопкинса, которые основаны на сборе официальной информации от федеральных и местных властей.

По состоянию на 13:00 по местному времени (20:00 мск) выявлено 94 238 случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончались от последствий COVID-19 1380 человек.

Больше всего случаев летального исхода от заболевания, вызванного коронавирусом, произошло в Нью-Йорке — 365. На втором месте город Кинг в штате Вашингтон, где скончалось 109 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вице-президент США Майкл Пенс назвал город Нью-Йорк с пригородами эпицентром эпидемии коронавируса в стране.

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