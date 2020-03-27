Кишинёв, , 21:26 — REGNUM За сутки в Молдавии подтвердили 22 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, и общее их число достигло 199. Об этом сообщила 27 марта министр здравоохранения Молдавии Виорика Думбрэвяну, передает ИА REGNUM.

Среди людей, у которых выявили коронавирус, восемь врачей Республиканской клинической больницы, где проходят лечение заразившиеся COVID-19. Также, по словам Думбрэвяну, выявлены новые случаи заражения у жителей Приднестровья (их анализы отправляют в Кишинев).

В то же время к двум вылечившимся пациентам добавились еще девять. Два человека умерли от последствий коронавируса.

В республике ранее ввели чрезвычайное положение из-за угрозы распространения COVID-19. Закрыты границы, полностью отменено международное транспортное сообщение.

Внутри страны запрещены все массовые мероприятия, закрыты школы и детсады, пожилым людям запрещено находиться на улицах без крайней необходимости, а в Кишинев ввели бронетехнику.