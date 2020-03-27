Рязань, , 21:46 — REGNUM Тестирование на коронавирус начала проводить лаборатория Консультационно-диагностического центра Рязанской области, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на региональное министерство здравоохранения. Анализы берут на дому у пациентов, которые не имеют клинических признаков заболевания.

Консультационно-диагностический центр обладает всем спектром современных лабораторных методов. Сюда направляют биоматериалы тех пациентов, которые ранее находились под медицинским наблюдением и не имеют клинических признаков заболевания, но должны сдать тест на наличие COVID-19. Рязанцам, вернувшимся из неблагополучных по коронавирусу стран, исследования проводит лаборатория Роспотребнадзора — ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области».

«Таким образом разводятся потоки исследований, поскольку их уровни патогенности разные. Высокие уровни патогенности — это компетенция специализированной лаборатории Роспотребнадзора. Пробы низких уровней патогенности будут обрабатываться лабораториями регионального минздрава. В ближайшее время к лаборатории КДЦ подключится лаборатория Областного клинического кожно-венерологического диспансера. В случае необходимости число лабораторий будет увеличено», — уточнил заместитель министра здравоохранения Рязанской области Владимир Хоминец.

Лаборатория КДЦ взяла в работу 30 проб, региональный Центр гигиены и эпидемиологии провёл на 27 марта 1 406 исследований биологического материала, обследованы 1 тыс. 156 человек.