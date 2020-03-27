Москва, , 21:12 — REGNUM Онлайн-тренировки с опытными инструкторами помогут не засиживаться на одном месте и тем самым укрепить иммунитет здоровым людям, вынужденным оставаться дома из-за коронавируса.

Сеть фитнес-клубов World Class, в связи с эпидемией, перешла в онлайн-режим. В официальном Инстаграм-аккаунте сети @worldclassclubs ежедневно появляется расписание онлайн-тренировок на следующий день по йоге, пилатесу, танцам и другим видам фитнеса, которыми можно заниматься дома. Трансляции также ведутся и на YouTube-канале World Class.

Московские и подмосковные фитнес-клубы X-Fit, приостановив свою деятельность и заморозив абонементы, перенесли свои самые популярные тренировочные программы в Интернет, на свой YouTube-канал. Занятия по программам Body&Mind, Atletica, X-Total PRO, Low Cor, Street Fhight, Dance Mix, Pilates и Yoga можно смотреть как онлайн, так и в записи.

Компания Adidas запустила бесплатное онлайн-приложение Adidas Training с видеозаписями упражнений, разделенными по уровню сложности. Каждый пользователь может собрать свою персональную тренировку, направленную на определенную группу мышц. Также компания на время эпидемии привлекла в качестве онлайн-инструкторов звезд спорта в рамках интернет-проекта #hometeam.

Любителям йоги наверняка понравится коллекция бесплатных видеоуроков от Unagrande Yogaclub на YouTube. Короткие тренировки и медитации помогут расслабиться после сидячей удаленной работы за компьютером или снять стресс от чтения новостных лент.

Напомним, из-за эпидемии коронавируса в России и во всем мире отменяются массовые мероприятия, закрываются развлекательные центры и фитнес-клубы. Неделя с 28 марта по 5 апреля объявлена в России нерабочей, гражданам настоятельно рекомендуют оставаться дома.