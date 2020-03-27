Сыктывкар, , 21:12 — REGNUM Власти Коми приняли решение об ужесточении режима повышенной готовности — с 28 марта в республике закроют большую часть заведений.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве республики, до 5 апреля будет приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов.

Кроме того, будет приостановлена работа объектов розничной торговли, торговых и торгово-развлекательных центров, салонов красоты, соляриев, бань и так далее.

Аптеки и продовольственные магазины продолжат работу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми выявлено два человека, инфицированных новым коронавирусом, один выздоровел и выписан из больницы. Всего под медицинским наблюдением находится 1179 человека, в том числе: 943 человека прибыли из неблагополучных по коронавирусу стран, 236 контактировали с заболевшими, 23 человека госпитализировано с респираторными заболеваниями, 26 находятся в обсерваторах.