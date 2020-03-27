Владимир, , 21:12 — REGNUM Во Владимирской области арестован 33-летний бывший заместитель начальника курса Владимирского Юридического института ФСИН России, подозреваемый в получении взяток. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

По версии следствия, в январе и феврале 2020 года потребовал от 16 курсантов старших курсов 4 миллиона 480 тысяч рублей. За эти деньги он обещал им «общее покровительство» в учёбе. С курсантов он собрал в среднем по 300 тысяч рублей. Эти поборы преподаватель объяснил тем, что якобы находится в затруднительном материальном положении из-за строительства дома.

Курсанты, чтобы заплатить деньги сотруднику института, брали кредиты. Однако, как полагает следствие, трудное положение преподавателя возникло не из-за строительства дома, а из-за его игровой зависимости.

Подозреваемый пытался скрыться от следствия, но его задержали в Москве. Сейчас он заключён под стражу.