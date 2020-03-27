Вашингтон, , 21:22 — REGNUM Очагом распространения коронавируса нового типа назвал город Нью-Йорк с пригородами вице-президент США Майкл Пенс 27 марта в эфире телеканала CNBS.

Пенс заявил, что в настоящее время эпицентром эпидемии коронавируса нового типа в США является город Нью-Йорк с прилегающими территориями. Больше половины случаев заражения, по данным Пенса, произошло именно в этом районе.

Именно поэтому в городе разворачивают полевые госпитали и именно сюда направлен плавучий госпиталь.

По поводу планов на отмену властями США части санитарных ограничений, которые действуют в стране в связи с пандемией коронавируса, Пенс пояснил, что в стране останутся регионы, где власти будут работать над мерами по смягчению последствий эпидемии.

На настоящее время, по данным университета Джонса Хопкинса, основанным на подсчёте информации, поступившей от местных и федеральных властей, в США зарегистрировано более 86 тысяч подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Скончался от последствий COVID-19 1301 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США за сутки обогнали все остальные страны мира, в том числе Китай, по количеству заражённых коронавирусом.

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