, 21:21 — REGNUM Реальное число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 на Украине может составлять 4−5 тыс. человек, заявил врач-инфекционист и бывший директор Центра здоровья Владимир Курпита, сообщил 27 марта ресурс «Обозреватель».

По его словам, существуют модели, согласно которым на одного умершего от коронавируса приходится 100−150 заражённых, а согласно другой модели — до 800 заражённых.

«В этих пределах, вероятно, и колеблются цифры, и если мы говорим, что на Украине пять официальных и шесть неофициальных смертей, то соответственно количество инфицированных может достигать 4−5 тысяч», — рассказал Курпита.

Он отметил, что абсолютно всех заразившихся не могут найти не только на Украине, но и в других странах — США, Китае и Италии.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 марта 2020 года на Украине выявлены 218 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, из них пять закончились гибелью больного.

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