Белгород, , 21:32 — REGNUM Любительскую и спортивную охоту 2020 года на пернатую дичь запретили на территории Белгородской области. Соответствующее постановление за подписью губернатора Евгения Савченко 27 марта разместили на официальном сайте правительства региона.

Весеннюю охоту решено ограничить, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Запрет будет действовать на территории всех видов охотничьих угодий Белгородской области.

Контроль за исполнением постановления возложен на региональное управление экологического и охотничьего надзора.

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