Женева, Швейцария, , 20:59 — REGNUM Число официально подтверждённых случаев заражения новым коронавирусом во всём мире превысило 500 тысяч. Об этом сообщил на пресс-конференции 27 марта генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«На сегодняшний день зарегистрировано более полумиллиона подтверждённых случаев COVID-19, из них более 20 тысяч — с летальным исходом», — сказал он.

Глава ВОЗ отметил, что «это трагические цифры, но необходимо также помнить о том, что по всему мире есть более 100 тысяч выздоровевших».

Гебрейесус также отметил, что на создание вакцины от коронавируса потребуется по меньшей мере 18 месяцев, и подчеркнул, что в данной ситуации срочно необходимы терапевтические средства для лечения пациентов.