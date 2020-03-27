Архангельск, , 20:58 — REGNUM Правительство Архангельской области решило принять ряд дополнительных мер для недопущения распространения вируса. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Игорь Орлов.

Так, на период действия режима повышенной готовности в регионе запрещены все массовые мероприятия. До 5 апреля приостанавливается работа организаций общественного питания. Они могут продолжить доставлять готовую еду либо выдавать с собой, что называется, «на вынос». Ограничения также не распространяются на столовые организации, которые продолжат работу в рамках исполнения Указа президента России.

Временное прекращение работы коснётся и всех объектов розничной торговли за исключением продажи продовольственных товаров, аптек, а также товаров первой необходимости.

«Напоминаю, что следующая неделя объявлена нерабочей. Однако это не значит, что стоит проводить свободное время в привычном режиме выходных. Самое лучшее, что мы все с вами можем сделать, — побыть это время дома. О собенно важно соблюдать режим самоизоляции нашим родителям, людям старшего возраста, а также гражданам с заболеваниями органов дыхания, системы кровообращения, хроническими болезнями почек и сахарным диабетом. Им сложнее всего бороться с новой инфекцией. Очень вас прошу — берегите своё здоровье и здоровье своих близких », — заявил Игорь Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области подтверждены три случая заражения новым коронавирусом. Еще один положительный тест был получен накануне в Котласе. Его проверяет федеральная лаборатория.