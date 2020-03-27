Белгород, , 21:16 — REGNUM Приостановить межмуниципальное автобусное сообщение с Курской и Воронежской областями постановили 27 марта в правительстве Белгородской области. Кроме того, на федеральных трассах установят три дополнительных медицинских поста, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Решение о временном закрытии межмуниципальных автобусных маршрутов приняли на заседании Координационного совета по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Белгородской области. На федеральных трассах в Ивнянском районе, Старооскольском и Алексеевском городских округах начнут функционировать три медицинских поста — здесь будут отслеживать самочувствие въезжающих и измерять автопутешественникам температуру. На постах будут дежурить представители УВД и муниципалитета, общее число сотрудников составит 16 человек.

Ограничение сроком на две недели начнёт действовать с 30 марта.