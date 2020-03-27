Брюссель, , 20:49 — REGNUM Режим изоляции, введённый в Бельгии на фоне пандемии, продлён, сообщает 27 марта Sudinfo.be.

Уточняется, что режим изоляции продлевается по решению бельгийских властей ещё на полмесяца — то есть до 19 апреля 2020 г.

Напомним, в Бельгии в рамках противодействия распространению коронавируса ввели до 5 апреля режим изоляции, предполагающий запрет для жителей страны устраивать встречи и покидать дома.

Выходить на улицу можно лишь в случаях необходимости, например, чтобы купить еду. Нарушителям карантина грозит штраф.

В стране на сегодняшний день зафиксировано 6235 случаев заражения вирусом SARS-CoV-2: 220 человек умерли, 675 — излечились.

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