Санкт-Петербург, , 20:50 — REGNUM Северо-Западная пригородная пассажирская компания закупила 100 литров антисептика для сотрудников. Об этом ИА REGNUM сообщили в СЗППК.

Перед началом рабочего дня кассирам-контролёрам теперь измеряют температуру, если есть недомогание — на работу не пускают. Компания запаслась средствами индивидуальной защиты и дезинфекции.

«Дополнительно компанией организована закупка 15 тысяч пар перчаток, 30 тысяч защитных масок и более 100 литров антисептических средств», — заявили в СЗППК.

В поездах «Ласточка» очищают воздух ультрафиолетовыми лампами. Тем не менее пассажиров просят воздержаться от поездок и от использования наличных.

«Рекомендуем пассажирам без необходимости не пользоваться общественным транспортом и оплачивать проезд бесконтактными способами в кассах, терминалах, а также в мобильных приложениях «Пригород» и «РЖД Пассажирам», — заявили в СЗППК.

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