Москва, , 21:10 — REGNUM Шесть новых станций открыли в Москве 27 марта 2020 года. Это событие стало вторым, заключительным этапом ввода в эксплуатации Некрасовской линии метрополитена.

Станция метро «Нижегородская» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Протяженность линии составит 22 километра, на протяжении которых будет работать 10 станций. Планируется что ветка метро улучшит транспортную нагрузку около одного миллиона человек.

Первый участок линии был открыт в июне 2019 года и насчитывал четыре станции. Второй — 27 марта и включает в себя станции «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская», «Нижегородская», «Авиамоторная» и «Лефортово».

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