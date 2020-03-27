Сува, , 21:21 — REGNUM Группа российских туристов из 12 человек не может вылететь на родину с островов Фиджи. Об этом 27 марта сообщил портал о туризме TourDom.

По словам турагента, у российских граждан есть на руках все документы, в том числе визы, транзитные билеты через открытые для перелетов Доху и Абу-Даби, разрешение на выезд с островов, а также оплаченный транзитный отель.

Но туристы не могут вылететь с Фиджи, так как авиарейсы в Австралию отменены. Австралия по факту приравняла транзитные авиарейсы к пересечению границы государства, которая сейчас закрыта в связи с пандемией коронавируса.

Одна из российских семей, находящаяся сейчас на островах Фиджи, обратилась к телеведущему и журналисту Евгению Енину с письмом о помощи, которое он опубликовал у себя на странице в Facebook. Семья Кузнецовых из России, входящая в состав группы туристов, застрявших на Фиджи, попросила помочь им вернуться на родину, так как ответа от МИДа РФ и МИДа Австралии, куда, по их словам, обратились российские граждане, они не могут дождаться уже несколько дней.

Ранее ИА REGNUM сообщало о петиции на портале change. org, авторами которой являются российские туристы, застрявшие в разгар пандемии коронавируса в Индии. Всего в стране находятся около десяти тысяч граждан РФ, среди них пожилые люди и маленькие дети. Российские граждане сообщают об угрозе своим жизням от местных жителей и просят о помощи.

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