Ижевск, , 20:38 — REGNUM В Удмуртии единовременные выплаты к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне уже получили 1 303 ветерана и труженика тыла. Об этом заявил глава республики Александр Бречалов.

Согласно указу, выплаты в размере 75 тыс. рублей получат 374 ветерана и инвалида войны, а также несовершеннолетних узника концлагерей. Выплату в 50 тыс. рублей получат 10 456 тружеников тыла.

«На данный момент выплаты были перечислены 1 303 ветеранам», — заключил Бречалов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии для ветеранов и тружеников тыла введен особый режим социального обслуживания. В ежедневном режиме любую требующуюся помощь оказывают волонтёры и сотрудники социальных учреждений.