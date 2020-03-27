Тернополь, Украина, , 21:21 — REGNUM Жители села Ковалёвка Тернопольской области Украины отказались выкопать могилу для 68-летнего мужчины, умершего от коронавирусной инфекции, сообщило 26 марта «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент).

По словам дочери умершего, Анны Полищук, тело отца вынесли из больницы в мешке, после чего персонал учреждения просто закрыл дверь.

«Сестра с мужем несли тело к машине, помогла еще медсестра. Мешок раскрывался, тело выпадало. Отец весил 100 кг. Положили тело папы сами в гроб, не имея никакой защитной одежды. До этого сестра звонила в больницу, и ей сказали, что медперсонал не будет себя подвергать опасности», — рассказала она.

Анна рассказала, что гроб не помещался в машину, и нужна была помощь, за которой она обратилась к главному врачу больницы.

«Он посоветовал просить людей. Но все убегали. Только через два часа вышел врач в защитном костюме и помог поставить гроб в машину», — сообщила она.

По словам женщины, жители села отказались рыть могилу, опасаясь заражения. В конечном итоге рабочих нашёл глава района.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 марта на Украине выявили 218 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

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