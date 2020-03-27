Тернополь, Украина, 27 марта 2020, 21:21 — REGNUM Жители села Ковалёвка Тернопольской области Украины отказались выкопать могилу для 68-летнего мужчины, умершего от коронавирусной инфекции, сообщило 26 марта «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент).
По словам дочери умершего, Анны Полищук, тело отца вынесли из больницы в мешке, после чего персонал учреждения просто закрыл дверь.
Анна рассказала, что гроб не помещался в машину, и нужна была помощь, за которой она обратилась к главному врачу больницы.
По словам женщины, жители села отказались рыть могилу, опасаясь заражения. В конечном итоге рабочих нашёл глава района.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 марта на Украине выявили 218 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
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