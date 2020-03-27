, 20:38 — REGNUM Операционистов Северо-Западного Сбербанка к 27 марта обеспечили медицинскими масками и резиновыми перчатками, что они сочли особенно актуальным ввиду ажиотажа в петербургских отделениях и необходимости контактировать с огромным количеством людей ежедневно. До 27 марта заметить такие средства защиты на них было редкостью. Корреспонденту ИА REGNUM также сообщали, что масочный режим по состоянию на середину недели не вводился.

Посетители свидетельствуют о столпотворениях в отделениях, причем не только по изъятию денег с вкладов, что началось сразу после объявления Владимиром Путиным налога на доход с вклада в среду, 25 марта; пенсионеры также массово приходят для того, чтобы зафиксировать текущее состояние своей сберкнижки, вопреки рекомендации властей оставаться дома из-за коронавируса. Отыскать доступный антисептик в отделениях горожане не сумели. Сам банк рекомендовал «без необходимости и по возможности» пользоваться дистанционными услугами для денежных переводов и оплаты счетов.

«Мы внимательно следим за санитарно-эпидемиологической обстановкой в каждом из российских регионов. Предпринимаются все необходимые меры по предотвращению распространения вируса: соблюдаются санитарные нормы, в отделениях регулярно проводится дезинфекция, уборка, проветривание. В отделения банка осуществляются поставки средств дезинфекции и масок», — заявили корреспонденту ИА REGNUM в Северо-Западном Сбербанке.

На удалённую работу перешли в среднем 50% сотрудников из разных подразделений. Для них созданы условия, чтобы банк мог продолжать бесперебойную работу по всем направлениям.

«Сотрудники, которые работают в штатном режиме, при малейшем проявлении симптомов респираторных заболеваний отправляются на больничный и под наблюдение врачей», — добавили в Северо-Западном Сбербанке.