Москва, , 20:31 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к жителям столицы с просьбой провести предстоящую нерабочую неделю дома или на даче, по возможности минимизировав контакты с окружающими. Об этом он заявил сегодня, 27 марта.

«Это не внеочередной праздник, а ключевая мера борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции… Все девять дней надо просидеть дома — в квартире или на даче», — сказал Собянин.

Напомним, что президент России Владимир Путин объявил всю будущую неделю — с 30 марта по 5 апреля — нерабочей.

Жители крупных городов потянулись на дачи или же в курортные регионы. Этому также способствовал перевод многих на удаленный режим работы.