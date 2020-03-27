Москва, , 20:29 — REGNUM Жителям Москвы рекомендуется оставаться дома в предстоящие выходные в связи с ожидаемым повышением уровня загрязнения воздуха. Об этом 27 марта сообщила агентству «Москва» директор «Мосэкомониторинга» Полина Захарова.

По её словам, в связи с приходом антициклона в регионе прогнозируется ухудшение метеорологических условий для рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

«Соответствующие погодные условия будут в Москве на этих выходных. В связи с этим мы рекомендуем москвичам оставаться дома и не выходить на улицу», — сказала Захарова.

Директор «Мосэкомониторинга» добавила, что в таких условиях в особенности следует воздержаться от выхода на улицу аллергикам и людям с заболеваниями органов дыхания.