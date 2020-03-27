Москва, , 20:24 — REGNUM В Москве он коронавирусной инфекции скончалась четвертая пациентка. Об этом сегодня, 27 марта, сообщает оперативный штаб по противодействию распространению коронавируса и профилактике.

Это была женщина 56 лет, которая не имела одного легкого после перенесенного онкологического заболевания.

Когда она поступила в больницу, врачи подтвердили у нее левостороннюю пневмонию.

Больная умерла при нарастающих явлениях полиорганной недостаточности, в том числе дыхательной и сердечно-сосудистой.