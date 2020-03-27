Нью-Дели, , 20:21 — REGNUM Российские туристы, застрявшие в Индии, просят о помощи и сообщают об угрозе их жизни. Соответствующая петиция появилась на портале change.org.

Каким-то образом тысячи российских туристов в разгар пандемии коронавирусной инфекции оказались в Индии. Несколько дней назад, когда в Индии начали регистрировать случаи заражения коронавирусной инфекцией, власти этой страны пошли на жесткие меры — был объявлен 21-дневный особый период, во время которого действует комендантский час, ограничено передвижение граждан и въезд в страну.

По заявлению авторов петиции, в одном только Гоа находятся 1500 российских туристов. Среди них пожилые люди, семьи с маленькими детьми.

Российские туристы столкнулись с тем, что их выселяют из уже оплаченных отелей и гостевых домов, а также с агрессивным поведением местных жителей и правоохранительных органов, которые винят в распространении коронавируса иностранцев.

Также перестали работать магазины — российские туристы не успели закупить необходимые запасы продовольствия, так как оповещения о 21-дневном закрытии страны фактически не было.

Тех рейсов, что были организованы из Дели для вывоза российских туристов, явно недостаточно.

В связи с этим авторы петиции просят российские власти и конкретно Министерство иностранных дел помочь им выбраться из Индии.