Ижевск, , 20:21 — REGNUM Общественный транспорт Ижевска с 28 марта по 5 апреля будет работать по расписанию выходного дня. Об этом сообщает городская администрация.

В частности, по расписанию выходных будут работать автобусы, троллейбусы и трамваи МУП «ИжГЭТ» и АО «ИПОПАТ». Маршруты, работающие только по будним дням, в указанный период выходить на линии не будут. При этом ситуация будет отслеживаться, и в случае необходимости в расписание будут внесены изменения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Удмуртии Александр Бречалов дополнил указ о введении режима повышенной готовности. В соответствии с изменениями в течение недели, объявленной нерабочей, в республике не будут работать кинотеатры, торговые центры, фитнес-клубы, салоны красоты. До 1 июня останавливается бронирование мест и прием гостей в санаториях, домах отдыха, а также детских лагерях на территории региона.