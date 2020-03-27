Анкара, , 20:22 — REGNUM Введение режима чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса не исключили власти Турции. Об этом 27 марта сообщил глава МВД страны Сулейман Сойлу в эфире телеканала NTV.

Сойлу пояснил, что все необходимые меры в стране для предотвращения распространения коронавируса уже приняты. В дальнейшем всё будет зависеть от того, в какую сторону поменяется эпидемиологическая ситуация в стране.

Глава МВД добавил, что не может полностью исключать введения режима ЧП в Турции в связи с коронавирусом.

Также Сойлу уточнил, что на настоящий момент общественная жизнь в Турции остановилась на 80%, на 90% упал пассажиропоток в междугороднем автобусном сообщении. В семи населённых пунктах страны объявлен карантин по коронавирусу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении карантина в турецком городе Кандирли на побережье Чёрного моря.

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