Москва, , 20:16 — REGNUM Загруженность московских дорог к вечеру пятницы, 27 марта, достигли 8 из 10 баллов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки».

В частности, на текущий момент затруднения в движении наблюдаются на Садовом и на Третьем транспортном кольцах, а также на отдельных участках МКАД.

Согласно прогнозу, ситуация на дорогах стабилизируется к 22:00, когда пробки ослабнут до 3 баллов.

Напомним, ранее Центр организации дорожного движения предупредил столичных водителей об ожидаемых пробках в преддверии нерабочей недели, объявленной в рамках мер по противодействию распространения коронавируса.