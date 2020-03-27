Санкт-Петербург, , 20:03 — REGNUM Петербургским младшим школьникам и льготникам выдадут продуктовые наборы в связи с вынужденными «каникулами». Об этом заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов на заседании координационного совета по противодействию коронавирусу.

Наборы получат школьники с первого по четвертый классы, а также дети из многодетных и малообеспеченных семей, инвалиды, дети с хроническими заболеваниями.

Почти половина петербургских школьников — 231 тысяча из полумиллиона — питаются в школе по льготе. Поскольку следующую неделю они проведут дома с родителями, Смольный решил помочь их семьям с продуктами.

Наборы рассчитаны на срок до 12 апреля. Они будут выдаваться родителям непосредственно в образовательных учреждениях в фиксированное для каждого посещения время по графику выдачи. Родителей проинформируют через официальные сайты и социальные сети.

Беглов также распорядился помочь бездомным перейти к режиму самоизоляции.

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