Рим, , 19:59 — REGNUM В Италии сегодня, 26 марта, число умерших от коронавирусной инфекции достигло 969 человек. Об этом сообщают власти страны.

Общее число заразившихся коронавирусом в Италии на сегодняшний день составило 86 498 человек. Скончались — 9134 человека.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, система здравоохранения в Италии, которая неоднократно оптимизировалась в рамках политики жесткой экономии, навязанной Международным валютным фондом, не смогла справиться с распространением коронавирусной инфекции. Из-за этого не все заболевшие смогли вовремя получить необходимую медицинскую помощь.