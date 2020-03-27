Москва, , 19:56 — REGNUM Порядка десяти тысяч российских граждан всё ещё находятся в Индии, сообщает АТОР.

По данным агентства, клиентов российских туроператоров в Индии не осталось: всех вывезли после объявления пандемии.

«Однако в стране до сих остаются порядка 10 тысяч россиян, которые приехали в страну самостоятельно», — говорится в сообщении.

Напомним, в Индии с 25 марта начал действовать трёхнедельный карантин. В стране отменили даже внутренние рейсы, а людям запретили покидать дома во время комендантского часа.

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