Ижевск, , 19:54 — REGNUM Глава Удмуртии Александр Бречалов внес изменения в указ о введении на территории республики режима повышенной готовности. Документ предполагает остановку работу ряда объектов массового посещения.

В частности, на период с 28 марта по 5 апреля будут закрыты ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты и развлекательные центры, кружки и секции, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бассейны, фитнес-клубы, бани, сауны, объекты массового отдыха граждан.

Рестораны, кафе и все учреждения общественного питания будут работать только в режиме доставки или выдачи продукции на вынос.

Из объектов розничной торговли будут работать только аптеки, магазины продовольственных товаров, а также непродовольственных товаров первой необходимости.

Кроме того, с 28 марта по 1 июня останавливается бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах и санаториях, детских лагерях.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии до настоящего момента выявлено четверо граждан, заразившихся коронавирусом. Всего в Поволжье число инфицированных составляет 70 человек. За последние сутки число заражений выросло на восемь случаев.

Аналогичные ограничительные меры с 28 марта начинают действовать во всех регионах Приволжского федерального округа.