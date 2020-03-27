Архангельск, , 19:48 — REGNUM Власти Архангельска нашли способ удержать дома людей старше 70 лет — им перестанут предоставлять льготу на проезд в общественном транспорте.

«К сожалению, мы вынуждены приостановить оказание такой льготы нашим уважаемым ветеранам, как компенсация части поездок на общественном городском транспорте. При этом хочу сказать, что мы не отменяем эту льготу и как только будет завершен режим особого противодействия распространению коронавирусной инфекции, все эти поездки вернутся на карточки», — заявил мэр города Игорь Годзиш в своем блоге.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области новый коронавирус подтвержден у трех человек, еще один положительный тест находится на стадии подтверждения федеральной лабораторией.