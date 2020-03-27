Москва, , 19:45 — REGNUM Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев констатировал, что в Южном федеральном округе далеко не все медицинские учреждения готовы к приему зараженных коронавирусом. Слова Патрушева приводит сегодня, 27 марта, пресс-служба Совбеза России.

Патрушев констатировал, что на сегодняшний день основная угроза — это распространение коронавирусной инфекции.

В таких условиях крайне важно обеспечить реализацию дезинфекционных противовирусных мероприятий, привести в готовность все медицинские организации к приему инфицированных больных. Также нужно уделять особое внимание информированию населения о принимаемых профилактических мерах.

Также Патрушев заявил, что применительно к Южному федеральному округу наблюдаются определенные проблемы в системе здравоохранения. Так, на юге России многие больницы давно обветшали и требуют серьезного ремонта, до 40% карет «скорой помощи» требуют замены.