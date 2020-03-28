Тегеран, , 07:28 — REGNUM 27 марта заместитель начальника полиции провинции Йезд полковник Мохаммад Реза Хашемифар заявил, что полицейские силы изъяли 350 килограммов наркотических веществ. Обоим сообщило иранское агентство Mehr News.

По словам Хашемифара, полицейские силы провинции обнаружили и задержали три грузовика, пытавшихся контрабандой провезти наркотики в иранскую столицу через контрольно-пропускной пункт «Мехриз».

«В ходе операции было успешно изъято 198 килограммов опиума и 152 килограмма гашиша», — отметил заместитель начальника полиции провинции Йезд. По его словам, в связи с этим были арестованы 5 контрабандистов.

По имеющимся данным, полицейские силы провинции за прошедший год (с 21 марта 2019 года) конфисковали около 32 тонн различных запрещенных наркотиков.

Четыре десятилетия Исламская Республика Иран активно борется с незаконной торговлей наркотиками, зачастую афганского происхождения. Страна тратит миллионы долларов на герметизацию своих границ и предотвращение транзита наркотиков. По имеющимся данным, только в 2018 году иранские силы провели свыше 1500 операций, изъяв 800 тонн различных видов наркотических и психотропных веществ.