Варшава, , 19:47 — REGNUM На двух действующих пунктах пропуска между Польшей и Украиной скопились тысячи людей, сообщило 27 марта информационное агентство УНИАН.

Польские пограничники отводят украинских мигрантов под навесы, оформляют и оставляют ждать автобус, который перевезёт их через границу.

«За последние сутки в 2−3 раза возросло количество украинцев, которые хотят пересечь границу в сторону Украины», — рассказал журналистам представитель Надбужанского отдела Пограничной службы Польши Дариуш Сеницкий.

Он отметил, что Польша выпускает украинских мигрантов через пешеходные переходы, но украинская сторона принимает только автобусы с людьми, причём самих автобусов оказалось мало.

«Если бы их было больше, то мы могли бы пропускали гораздо больше граждан Украины», — подчеркнул Сеницкий.

В данный момент действуют пункты пропуска «Дорогуск — Ягодин» и «Гребенное — Рава-Русская». Польские власти договорились с представителями Украины о возобновлении работы пункта «Медыка — Шегини», но он пока что не действует.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее одно из ведущих польских агентств занятости предложило украинским мигрантам бесплатно оформить карту пребывания, которая поможет на законных основаниях переждать карантин, а также позволит легально работать в Польше.

Читайте также: Украинским гастарбайтерам в Польше могут бесплатно оформить пребывание