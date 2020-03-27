Варшава, 27 марта 2020, 19:47 — REGNUM На двух действующих пунктах пропуска между Польшей и Украиной скопились тысячи людей, сообщило 27 марта информационное агентство УНИАН.
Польские пограничники отводят украинских мигрантов под навесы, оформляют и оставляют ждать автобус, который перевезёт их через границу.
Он отметил, что Польша выпускает украинских мигрантов через пешеходные переходы, но украинская сторона принимает только автобусы с людьми, причём самих автобусов оказалось мало.
В данный момент действуют пункты пропуска «Дорогуск — Ягодин» и «Гребенное — Рава-Русская». Польские власти договорились с представителями Украины о возобновлении работы пункта «Медыка — Шегини», но он пока что не действует.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее одно из ведущих польских агентств занятости предложило украинским мигрантам бесплатно оформить карту пребывания, которая поможет на законных основаниях переждать карантин, а также позволит легально работать в Польше.
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