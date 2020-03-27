Екатеринбург, , 19:56 — REGNUM Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО) в Екатеринбурге закроют на карантин по коронавирусу. Об этом заявила директор парка Екатерина Кейльман в Instagram.

Учреждение огородят от горожан с 28 марта по 6 апреля 2020 года.

«Мы приняли непростое, но необходимое для нашей общей безопасности решение», — сказала Кейльман.

Директор выразила надежду, что закрытие парка поможет справиться с пандемией COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, c 28 марта по 5 апреля 2020 года в Свердловской области прекратят работу торговые центры и ряд других организаций. Меры связаны с пандемией коронавируса.

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