Мурманск, , 19:35 — REGNUM В Мурманске первый пациент с коронавирусом уже идет на поправку. Как сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе по коронавирусу, у гражданина Ирландии, госпитализированного в областном центре, отмечается положительная динамика.

«По данным медиков анализы молодого шахматиста из Ирландии показывают прекрасные результаты. Подобранная медиками терапия работает, последние лабораторные тесты пациента показали отсутствие коронавируса в организме. Тем не менее, молодой человек будет находиться в обсерваторе до получения результатов третьего — финального анализа на коронавирус. Если он также подтвердит отсутствие вируса, гражданин Ирландии будет выписан и отправится на родину ориентировочно 29 марта», — сообщили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки новый коронавирус в Мурманской области был выявлен еще у четырех человек. Губернатор региона объяснил это увеличение нарушением режима самоизоляции прибывших из-за границы северян.