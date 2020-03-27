Йошкар-Ола, , 19:35 — REGNUM В Марий Эл под медицинским наблюдением находятся 1 014 человек, которые прибыли из-за границы. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

В частности, в режиме карантина пребывают 966 жителей республики и 48 граждан иностранных государств.

Кроме того, в республике было проведено 1 224 лабораторных исследования материала от 1 058 человек.

Отметим, заседание правительства республики, на котором обсуждались меры противодействия инфекции проходило в режиме видеосвязи.

Как сообщало ИА REGNUM, до настоящего момента в республике не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. С 28 марта по 5 апреля в регионе будут действовать дополнительные ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса.