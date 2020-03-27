Иваново, , 19:35 — REGNUM Реанимационное отделение районной больницы было закрыто на карантин в связи со вспышкой коронавируса в городе Иваново. Об этом 27 марта сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Ивановской области.

Реанимация хирургического отделения ОБУЗ «Фурмановская ЦРБ» была закрыта на карантин в связи с тем, что её посещал по работе врач-нейрохирург, у которого был выявлен коронавирус. В ходе изучения контактов врача были установлены все работники областной клинической больницы, они отправлены на карантин, тест на коронавирус у них отрицательный.

На карантине находятся один сотрудник хирургического отделения и шесть сотрудников реанимации.

Уточняется, что заразившийся коронавирусом врач-хирург вернулся из Объединённых Арабских Эмиратов. Всего в контакте с ним после приезда на родину находились 53 человека, у двоих из них был положительный результата на коронавирус по итогам экспресс-тестирования.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Иваново семь человек получили положительные результаты экспресс-тестов на коронавирус.

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