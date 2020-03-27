Архангельск, , 19:23 — REGNUM Национальный парк «Русская Арктика» приостанавливает приём туристических и экскурсионных групп в связи с распространением нового коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе нацпарка.

Запрет на прием организованных туристических и экскурсионных групп будет действовать с 30 марта по 3 апреля.

«Временно будет прекращена работа визит-центров и других объектов туристской инфраструктуры, приостановлено проведение массовых мероприятий, ранее запланированные экскурсии и экологические экспедиции будут отменены или перенесены на более поздний срок», — сообщили в нацпарке.

Справка:

«Русская Арктика» — самая северная и первая по величине особо охраняемая природная территория России. Площадь нацпарка составляет 8,8 млн га. Дата создания — 15 июня 2009 года.

Парк расположен на двух полярных архипелагах в Архангельской области: Новая Земля и Земля Франца-Иосифа, которые по праву можно назвать «краем земли». Постоянно проживающего населения в «Русской Арктике» нет.

На территории «Русской Арктики» встречаются белые медведи, моржи, нерпы, гренландские тюлени, песцы и даже северные олени. В короткое северное лето в парке растут 64 вида растений. Здесь выводят свое потомство до 20 видов полярных птиц.