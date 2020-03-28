Тегеран, , 09:57 — REGNUM 26 марта поздно вечером заместитель министра здравоохранения, лечения и медицинского образования Али Реза Раиси объявил, что более 50 миллионов иранцев уже прошли обследование на коронавирус. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 27 марта.

Раиси отметил, что в настоящее время тестирование на наличие коронавируса, также известного как COVID-19, проводится во всех провинциях 23 000 специальными группами, и к настоящему времени в рамках плана правительства было проверено около 50 миллионов иранцев. Говоря о реализации правил социального дистанцирования, Раиси подчеркнул, что иранский народ сделает большой шаг вперёд в борьбе с COVID-19 при полном соблюдении данных правил.

Ранее глава Управления по связям с общественностью министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур заявил, что 10 457 человек из общего числа 29 406 инфицированных коронавирусом выжили. При этом COVID-19 унёс жизни 2234 человек. Джаханпур также сообщил, что за 24 часа было выявлено 2389 новых случаев заражения.