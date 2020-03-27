Ивано-Франковск, Украина, , 19:34 — REGNUM В Ивано-Франковске была установлена и освящена мемориальная доска, посвящённая Мыколе Твердохлибу — выпускнику разведшколы Абвера, старшине нацистского батальона «Нахтигаль», написал глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский 27 марта на своей странице в социальной сети Facebook.

Долинский напомнил, что Твердохлиб был одним из организаторов украинской вспомогательной полиции и «прославился» массовыми убийствами евреев и поляков.

«Доска установлена в рамках проекта «Ивано-Франковск — город героев», — добавил он.

На фотографии видно, как доску окропляет водой некий служитель культа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что и.о. министра образования Украины Любомира Мандзий должна быть уволена, поскольку в 2018 году организовывала конкурс рисунков, прославляющих дивизию СС «Галичина».

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