Париж, , 19:06 — REGNUM Власти Франции приняли решение продлить режим изоляции из-за эпидемии коронавирусной инфекции еще не две недели. Об этом сегодня, 27 марта, объявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп.

Напомним, что власти Франции, когда стало понятно, то коронавирусная инфекция распространяется по стране, ввели режим жесткой изоляции. Гражданам запрещено покидать их дома без крайней необходимости.

За нарушение режима изоляции грозит крупный штраф.

Теперь этот режим продлен еще на две недели.

Стоит отметить, что те, кто обеспечивает этот режим, а именно сотрудники полиции и медицинские работники — требуют от властей обеспечить их средствами индивидуальной защиты, по меньшей мере медицинскими масками, с которыми во Франции проблемы.