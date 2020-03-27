Лондон, , 19:07 — REGNUM До 14 579 возросло количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Великобритании. Об этом 27 марта сообщает пресс-служба минздрава Соединённого Королевства.

За прошедшие сутки количество заражённых инфекцией возросло с с 11 658 до 14 579 человек, скончались ещё 181 человек. Общее количество летальных исходов в стране достигло 759 случаев.

По данным на 12:00 мск 27 марта были протестированы на коронавирус 113 777 человек, из них 99 198 оказались отрицательными, 14 579 положительными.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на борьбу с коронавирусом в Великобритании вышли около 500 тысяч волонтёров.

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