Москва, 27 марта 2020, 18:58 — REGNUM Популярный сервис поиска попутчиков Bla Bla Car приостановил свою деятельность на территории России в период пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.
Напомним, что в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции власти пытаются минимизировать транспортное сообщение между городами. Так, РЖД сокращает количество пассажирских поездов, в некоторых регионах сокращается междугороднее автобусное сообщение. Также ограничиваются внутренние рейсы.