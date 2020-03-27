Москва, , 18:55 — REGNUM Работа Московской канатной дороги будет приостановлена на период с 30 марта по 3 апреля включительно в связи с плановым техническим осмотром. Об этом сообщает пресс-служба канатной дороги.

«Закрытие воздушной дороги в Москве связано с проведением планового полугодового технического осмотра», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что регулярное техническое обслуживание необходимо для поддержания работоспособности дороги в процессе её эксплуатации.

«Приносим свои извинения москвичам и гостям за неудобства. В особых условиях распространения коронавируса берегите себя и своих близких!» — отметили в пресс-службе.